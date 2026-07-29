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Уголовное дело Николая Любимова не станут рассматривать в особом порядке
После объявленного перерыва суд решил, что из-за того, что Любимов ранее заявил, что не согласен с обвинением в полном объеме, его уголовное дело рассматривать в особом порядке не будут. Судебное разбирательство пройдет в общем порядке. Следующее заседание назначено на 20 августа. Напомним, бывшего губернатора Рязанской области арестовали в 2024 году. Любимов стал фигурантом уголовного дела о закупке медоборудования в регионе. По этому уголовному делу уже осужден на 17 лет бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, продолжаются заседания с экс-сенатором региона Ириной Петиной. Об обстоятельствах их дел можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов не согласился с обвинением, предъявленным ему 29 июля. Об этом сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала Советского районного суда.

После объявленного перерыва суд решил, что из-за того, что Любимов ранее заявил, что не согласен с обвинением в полном объеме, его уголовное дело рассматривать в особом порядке не будут. Судебное разбирательство пройдет в общем порядке.

Следующее заседание назначено на 20 августа.

Напомним, бывшего губернатора Рязанской области арестовали в 2024 году. Любимов стал фигурантом уголовного дела о закупке медоборудования в регионе. По этому уголовному делу уже осужден на 17 лет бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, продолжаются заседания с экс-сенатором региона Ириной Петиной. Об обстоятельствах их дел можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.

На первом заседании в Советском суде стало известно, что экс-губернатор заключил досудебное соглашение и его уголовное дело рассмотрят в особом порядке. 29 июля ему зачитали обвинительное заключение. По мнению следствия, всего деньгами, машинами и квартирами он получил 273 миллиона рублей. С обвинением Любимов не согласился.

Подробнее — в сюжете РЗН. Инфо.