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Студенческие семьи смогут с сентября получать комнаты в общежитиях
С 1 сентября студенческие семьи смогут получать отдельные комнаты в общежитиях, сообщил депутат Госдумы Валерий Селезнев, передает РИА Новости. По его словам, вузы обязаны выделить такие комнаты и публиковать информацию о их количестве на своих сайтах. Также будет создана комиссия, которая будет рассматривать заявления семейных студентов отдельно от других. Селезнев напомнил, что согласно закону о молодежной политике, студенческой семьей считается молодая семья, где оба супруга — студенты до 35 лет, или единственный родитель, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования. Для получения отдельной комнаты студентам необходимо предоставить свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении или усыновлении ребенка.

С 1 сентября студенческие семьи смогут получать отдельные комнаты в общежитиях, сообщил депутат Госдумы Валерий Селезнев, передает РИА Новости.

По его словам, вузы обязаны выделить такие комнаты и публиковать информацию о их количестве на своих сайтах. Также будет создана комиссия, которая будет рассматривать заявления семейных студентов отдельно от других.

Селезнев напомнил, что согласно закону о молодежной политике, студенческой семьей считается молодая семья, где оба супруга — студенты до 35 лет, или единственный родитель, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования.

Для получения отдельной комнаты студентам необходимо предоставить свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении или усыновлении ребенка.

Чтобы получить место в общежитии, нужно подать заявление в образовательную организацию и приложить документы, подтверждающие обучение, отсутствие регистрации и жилья в собственности в городе вуза, а также при необходимости — документы о тяжелом материальном положении.