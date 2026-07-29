Стало известно, сколько зарабатывает рязанский губернатор Павел Малков

За 2025 год глава региона заработал 6 миллионов 807 тысяч 329 рублей и 61 копейку. В эту сумму вошли проценты от 5 вкладов в банках и зарплата в правительстве. Также Малков владеет квартирой в Москве площадью 136,7 квадратных метров и машино-местом. Кроме того, политик задекларировал два мотоцикла 2025 года выпуска: Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost и BMW RT1300RT. Общая сумма остатка на вкладах составляет 128 039 рублей. Отметим, что политик не владеет земельными участками, жилыми домами и ценными бумагами.

Стало известно, сколько зарабатывает рязанский губернатор Павел Малков. Декларацию о доходах политика опубликовали на сайте ЦИК.

За 2025 год глава региона заработал 6 миллионов 807 тысяч 329 рублей и 61 копейку. В эту сумму вошли проценты от 5 вкладов в банках и зарплата в правительстве.

Также Малков владеет квартирой в Москве площадью 136,7 квадратных метров и машино-местом. Кроме того, политик задекларировал два мотоцикла 2025 года выпуска: Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost и BMW RT1300RT.

Общая сумма остатка на вкладах составляет 128 039 рублей.

Отметим, что политик не владеет земельными участками, жилыми домами и ценными бумагами.