Стало известно о пожаре в многоквартирном доме в Рязани

Об этом сообщили в МЧС по региону. Сообщение о возгорании поступило 28 июля в 11:54. Пожар случился в доме на улице Зубковой. Отмечается, что в результате повреждена мебель. Огонь тушили 10 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 1 м².

Стало известно о пожаре в многоквартирном доме в Рязани. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило 28 июля в 11:54. Пожар случился в доме на улице Зубковой. Отмечается, что в результате повреждена мебель.

Огонь тушили 10 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 1 м².