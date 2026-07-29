Средняя зарплата в России в мае превысила 110 тысяч рублей

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в России в мае 2026 года составила 110 216 рублей. Об этом сообщили в Росстате. По сравнению с маем 2025 года показатель вырос на 10,1%. В расчетах учитываются премии и доходы всех сотрудников организаций, включая работников с наиболее высокими зарплатами. Сумма указана до вычета налогов.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в России в мае 2026 года составила 110 216 рублей. Об этом сообщили в Росстате.

По сравнению с маем 2025 года показатель вырос на 10,1%.

В расчетах учитываются премии и доходы всех сотрудников организаций, включая работников с наиболее высокими зарплатами. Сумма указана до вычета налогов.

За январь-май 2026 года средняя номинальная зарплата в России увеличилась на 13,3% в годовом выражении.