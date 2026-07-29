Семейную пару из Рязани отправили в колонию за организацию работы сим-боксов

В прокуратуре рассказали, что осенью 2025 года супруги за денежное вознаграждение арендовали квартиры в Рязани, где разместили сеть из специального оборудования — сим-боксов и сим-карт различных операторов связи. Действия фигурантов осуществлялись в соответствии с инструкциями, полученными от неустановленных соучастников, с соблюдением мер конспирации. Указанная схема использовалась для осуществления дистанционных телефонных мошенничеств путем незаконного пропуска трафика. Суд, учитывая позицию прокурора, признал их виновными и назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей; женщине — 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей.

Семейную пару из Рязани отправили в колонию за организацию работы сим-боксов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В прокуратуре рассказали, что осенью 2025 года супруги за денежное вознаграждение арендовали квартиры в Рязани, где разместили сеть из специального оборудования — сим-боксов и сим-карт различных операторов связи.

Действия фигурантов осуществлялись в соответствии с инструкциями, полученными от неустановленных соучастников, с соблюдением мер конспирации.

Указанная схема использовалась для осуществления дистанционных телефонных мошенничеств путем незаконного пропуска трафика.

Суд, учитывая позицию прокурора, признал их виновными и назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей; женщине — 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей.