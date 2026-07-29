С начала лета в лесах Рязанской области заблудились 7 человек, один погиб

В МЧС отметили, что основная группа риска потерявшихся в лесу из года в год остаётся прежней: дети, подростки, пожилые люди. Рязанцам напомнили, что прежде чем отправиться в лес, нужно обязательно взять с собой полностью заряженный мобильный телефон, использовать GPS-трекеры и средства экстренной связи во время походов в лес и другие отдаленные, труднодоступные места, в лесу периодически проверять наличие связи; если потерялись — вызывайте помощь, но экономьте заряд аккумулятора. Также жителям рекомендовали брать с собой небольшой запас еды, воды, тёплую одежду, походную аптечку, а также предупреждать родственников или соседей о том, что идёте в лес и когда планируете вернуться.

С начала лета в лесах Рязанской области заблудились 7 человек, один погиб. Об этом сообщает региональное МЧС.

В МЧС отметили, что основная группа риска потерявшихся в лесу из года в год остаётся прежней: дети, подростки, пожилые люди.

Рязанцам напомнили, что прежде чем отправиться в лес, нужно обязательно взять с собой полностью заряженный мобильный телефон, использовать GPS-трекеры и средства экстренной связи во время походов в лес и другие отдаленные, труднодоступные места, в лесу периодически проверять наличие связи; если потерялись — вызывайте помощь, но экономьте заряд аккумулятора. Также жителям рекомендовали брать с собой небольшой запас еды, воды, тёплую одежду, походную аптечку, а также предупреждать родственников или соседей о том, что идёте в лес и когда планируете вернуться.