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С 2028 года в России начнет действовать новый ГОСТ на творожные сырки
Производители смогут начать применять новый стандарт досрочно, если пожелают. Согласно документу, глазурь на сырках должна быть равномерной, допускается использование гладкой, блестящей или матовой глазури. Однако глазурь не должна прилипать к упаковке или крошиться. На поверхности размороженных сырков допустимы капли влаги. Продукт не должен иметь посторонних вкусов и запахов. Для производства сырков разрешено использовать творог, сливочное масло, пастеризованные сливки и сахар. Творожная масса должна быть нежной, однородной и умеренно плотной. Легкая мучнистость допустима для сырков с жирностью до 10%.

С 2028 года в России вступит в силу новый ГОСТ на глазированные творожные сырки и их упаковку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстандарта.

Производители смогут начать применять новый стандарт досрочно, если пожелают. Согласно документу, глазурь на сырках должна быть равномерной, допускается использование гладкой, блестящей или матовой глазури. Однако глазурь не должна прилипать к упаковке или крошиться. На поверхности размороженных сырков допустимы капли влаги. Продукт не должен иметь посторонних вкусов и запахов.

Для производства сырков разрешено использовать творог, сливочное масло, пастеризованные сливки и сахар. Творожная масса должна быть нежной, однородной и умеренно плотной. Легкая мучнистость допустима для сырков с жирностью до 10%.

В новом ГОСТе также указаны параметры, такие как массовая доля жира — 5-26%, влаги — 33-55%, а сахарозы — не более 32%. Сырки могут содержать добавки, такие как ваниль, какао, корица, изюм, курага, чернослив, цукаты, орехи, арахис, кокосовую и шоколадную стружку, а также семена подсолнечника.