Рязанскую компанию оштрафовали за нарушения при работе с пестицидами

Компанию «Рязанские сады» привлекли к административной ответственности за нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. Внеплановая документарная проверка прошла в июне 2026 года. Специалисты выявили нарушения при работе в федеральной информационной системе «Сатурн», которая предназначена для прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. В июле компанию привлекли к административной ответственности по ст. 8.3 КоАП РФ.

Компанию «Рязанские сады» привлекли к административной ответственности за нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Внеплановая документарная проверка прошла в июне 2026 года. Специалисты выявили нарушения при работе в федеральной информационной системе «Сатурн», которая предназначена для прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов.

В июле компанию привлекли к административной ответственности по ст. 8.3 КоАП РФ.

Кроме того, организации выдали предписание устранить выявленные нарушения. Его исполнение находится на контроле Россельхознадзора.