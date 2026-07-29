Рязанский ТЦ представил афишу мероприятий на август

Рязанцам представили афишу мероприятий в ТЦ «Марко Молл» на август. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.
1 августа стартует квиз «Дети / Родители», где семьи смогут проверить свои знания и узнать друг о друге что-то новое. После состоится творческий мастер-класс со сладкой ватой и конфетти-дискотека. 0+.
8 августа состоится событие «Шоколадная планета», на котором гости вместе с героями Вилли Вонки смогут поучаствовать в дискотеке и мастер-классе по приготовлению лимонада. Среди участников праздника будет разыграны Apple AirPods 4, а в качестве утешительных призов — сертификаты на бесплатный кардхолдер Apple. 0+.
15 августа пройдет вечеринка с Капибарой, где участники смогут разгадать интересные факты о любимцах, участвуя в челленджах и логических играх. Также гостей ждут воздушное бумажное шоу, мастер-класс, фото с ростовой куклой. 0+.
22 августа ожидается погружение в мир Майнкрафта. Гости будут искать редкие ресурсы и создавать свои поделки на мастер-классе. Также ожидается мыльное шоу. 0+.
29 августа завершит месяц праздник «Здравствуй, школа!». Рязанцы смогут принять участие в конкурсах, танцах, мастер-классах, провести время в игровой локации. В программе указано и крио-шоу с научными экспериментами и много другое. 0+.
Все мероприятия пройдут напротив магазина ZARINA, вход — свободный.
Кроме того, в магазинах «Марко Молл» родители смогут собрать полный комплект школьных принадлежностей и стильную одежду для своих детей.