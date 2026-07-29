Рязанцев предупредили об изменениях в графике работы ЗАГСа и Дворца торжеств

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Отмечается, что 31 июля Дворец торжеств по адресу Московское шоссе, 49, и специализированный сектор ЗАГС, располагающийся на Скорбященском проезде, 4, будут осуществлять прием граждан до 13:00. Также в сообщении уточнили, что регистрация и расторжение браков, выдача повторных документов по принятым ранее заявлениям будут произведены в назначенное время.

Рязанцев предупредили об изменениях в графике работы ЗАГСа. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что 31 июля Дворец торжеств по адресу Московское шоссе, 49, и специализированный сектор ЗАГС, располагающийся на Скорбященском проезде, 4, будут осуществлять прием граждан до 13:00.

Также в сообщении уточнили, что регистрация и расторжение браков, выдача повторных документов по принятым ранее заявлениям будут произведены в назначенное время.