Рязанцам напомнили о штрафах за съемку работы ПВО и последствиях атак БПЛА

Жителям региона напомнили, что в Рязанской области действует запрет на распространение фото-, видеоматериалов и иной информации, которые позволяют определить: место падения или поражения объектов; расположение систем противовоздушной обороны; траекторию полета беспилотников; характер и последствия атак; работу оперативных и экстренных служб. За нарушение предусмотрена административная ответственность: для граждан — штраф от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей. Кадры воздушных атак могут быть использованы для нагнетания паники и корректировки следующих ударов БПЛА. Передача сведений, угрожающих безопасности, может квалифицироваться как госизмена и повлечь наказание в виде лишения свободы до 20 лет.