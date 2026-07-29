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Рязанцам напомнили о штрафах за съемку работы ПВО и последствиях атак БПЛА
Жителям региона напомнили, что в Рязанской области действует запрет на распространение фото-, видеоматериалов и иной информации, которые позволяют определить: место падения или поражения объектов; расположение систем противовоздушной обороны; траекторию полета беспилотников; характер и последствия атак; работу оперативных и экстренных служб. За нарушение предусмотрена административная ответственность: для граждан — штраф от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей. Кадры воздушных атак могут быть использованы для нагнетания паники и корректировки следующих ударов БПЛА. Передача сведений, угрожающих безопасности, может квалифицироваться как госизмена и повлечь наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Рязанцам напомнили о штрафах за съемку работы ПВО и последствиях атак БПЛА. Об этом сообщает региональная опергруппа.

Жителям региона напомнили, что в Рязанской области действует запрет на распространение фото-, видеоматериалов и иной информации, которые позволяют определить:

  • место падения или поражения объектов;
  • расположение систем противовоздушной обороны;
  • траекторию полета беспилотников;
  • характер и последствия атак;
  • работу оперативных и экстренных служб.

За нарушение предусмотрена административная ответственность:

  • для граждан — штраф от 3 до 5 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Кадры воздушных атак могут быть использованы для нагнетания паники и корректировки следующих ударов БПЛА. Передача сведений, угрожающих безопасности, может квалифицироваться как госизмена и повлечь наказание в виде лишения свободы до 20 лет.