Российские войска атаковали морские сухогрузы вблизи Одессы

Вечером 28 июля и ночью 29 июля ВС РФ продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, которые участвуют в доставке грузов для ВСУ. Об этом пишет Минобороны страны. В результате атак БПЛА в Николаевском морском торговом порту поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Кроме того, российские беспилотники атаковали два морских сухогруза, которые находились на переходе восточнее Одессы и доставляли вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск».

Вечером 28 июля и ночью 29 июля ВС РФ продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, которые участвуют в доставке грузов для ВСУ. Об этом пишет Минобороны страны.

В результате атак БПЛА в Николаевском морском торговом порту поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

Кроме того, российские беспилотники атаковали два морских сухогруза, которые находились на переходе восточнее Одессы и доставляли вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск».