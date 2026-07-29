Пожар в логистическом комплексе Wildberries в Рязани локализован

«Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута», — говорится в сообщении.

Пожар в логистическом комплексе Wildberries в Рязани локализован. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале пресс-службы RWB.

«Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 июля над Рязанской областью перехватили 45 БПЛА. В областном центре эвакуировали логистический объект Wildberries в соответствии с требованиями безопасности.

Позже стало известно, что склад в Рязани временно перестал принимать поставки.

Все новости о массированной атаке на областной центр 29 июля можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.

Фото и видео: Telegram-канал «Пресс-служба RWB | Wildberries | Russ».