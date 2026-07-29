Павел Малков: Рязанцы стали финалистами Всероссийского конкурса «Семья года»

Глава региона отметил: «Рязанцы стали финалистами Всероссийского конкурса „Семья года“. Вячеслав и Галина Денисовы из Рязанского округа воспитывают троих детей. Они вышли в финал конкурса в номинации „Семья — хранитель традиций“. Удачи в финале!». По словам Павла Малкова, семья Денисовых основала музей-усадьбу советского быта в селе Заборье. В экспозиции представлены материалы о промышленности советского времени, узкоколейной железной дороге и культуре Мещерского края.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об успешном участии представителей региона во Всероссийском конкурсе «Семья года», говорится на сайте облправительства.

Глава региона отметил: «Рязанцы стали финалистами Всероссийского конкурса „Семья года“. Вячеслав и Галина Денисовы из Рязанского округа воспитывают троих детей. Они вышли в финал конкурса в номинации „Семья — хранитель традиций“. Удачи в финале!».

По словам Павла Малкова, семья Денисовых основала музей-усадьбу советского быта в селе Заборье. В экспозиции представлены материалы о промышленности советского времени, узкоколейной железной дороге и культуре Мещерского края.