Павел Малков провел заседание Общественного совета региональной кадровой программы «ГЕРОИ62»

Губернатор Павел Малков провел заседание Общественного совета региональной кадровой программы «ГЕРОИ62», которая реализуется в Рязанской области в сотрудничестве с Высшей школой госуправления Президентской академии и ведущими вузами региона. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Губернатор Павел Малков провел заседание Общественного совета региональной кадровой программы «ГЕРОИ62», которая реализуется в Рязанской области в сотрудничестве с Высшей школой госуправления Президентской академии и ведущими вузами региона. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В заседании приняли участие первый заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Красов, первый заместитель председателя правительства региона Денис Боков, руководитель аппарата губернатора и правительства области Роман Цуканов, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства области, член оргкомитета программы «ГЕРОИ62» Яна Стрельцова, представители областной Думы, правоохранительных органов, муниципальных образований, общественных организаций, учреждений культуры и СМИ.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что программа «ГЕРОИ62» успешно продолжается в Рязанской области. В настоящее время завершается обучение в рамках второго потока. «Обучающие модули были насыщенными и интересными, проведена большая работа. Каждый участник получил серьезный багаж знаний и опыт работы с наставником. Все это обязательно поможет им в дальнейшей деятельности», — сказал Павел Малков. Он отметил, что выпускники программы участвуют в социально значимых проектах, предлагают полезные идеи. Губернатор привел в пример проект «Лекторы особого назначения», в рамках которого ветераны СВО и члены их семей проходят обучение лекторским навыкам и умению работать с молодежью. Эту инициативу поддержали Правительство региона, общество «Знание» и областная Ассоциация ветеранов СВО.

Участники заседания подвели предварительные итоги образовательного блока программы «ГЕРОИ62» в рамках второго потока. Он включал такие модули как «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления». Состоялись лекции, мастер-классы, деловые игры, панельные дискуссии, работали проектные мастерские, фабрика процессов, мастерские стратегий и коммуникаций и др. Участники прошли стажировки, работали с наставниками из числа ведущих управленцев региона. Во второй поток программы было привлечено 146 спикеров, 14 наставников, 11 научных руководителей, рассмотрено 90 образовательных тем.

Обучение успешно прошли 20 участников, они разработали дипломные проекты, которые нацелены на развитие региона и имеют реальные перспективы быть реализованными на практике в сфере образования, архитектуры, информационных технологий, права, экологии, благоустройства, в системе патриотического воспитания молодежи, поддержки ветеранов СВО. На заседании было отмечено, что многие участники второго потока программы уже активно участвуют в социально значимой работе и за время обучения серьезно выросли в профессиональном плане по новым направлениям деятельности.