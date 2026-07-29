На пляже в Краснодарском крае обнаружили снаряд

На пляже «Южный» в поселке Пересыпь Темрюкского района Краснодарского края обнаружили снаряд. Об этом сообщили очевидцы изданию «Осторожно, новости». По словам отдыхающих, днем 26 июля они заметили неизвестный снаряд. В этот момент на пляже находились взрослые и дети. Одна из женщин вызвала экстренные службы. Очевидцы рассказали, что позже на место прибыли сотрудники полиции и огородили снаряд специальной лентой. Однако, по словам отдыхающих, спустя несколько дней опасный предмет так и не убрали.

На пляже «Южный» в поселке Пересыпь Темрюкского района Краснодарского края обнаружили снаряд. Об этом сообщили очевидцы изданию «Осторожно, новости».

По словам отдыхающих, днем 26 июля они заметили неизвестный снаряд. В этот момент на пляже находились взрослые и дети. Одна из женщин вызвала экстренные службы.

Очевидцы рассказали, что позже на место прибыли сотрудники полиции и огородили снаряд специальной лентой. Однако, по словам отдыхающих, спустя несколько дней опасный предмет так и не убрали.

«Видимо, ждали службу, которая должна приехать и убрать его. Но никто не приехал. На пляже сейчас мало людей, но они купаются и рыбачат рядом со снарядом», — рассказали очевидцы.

Фото: «Осторожно, новости».