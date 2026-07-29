Минздрав опроверг слухи об эпидемии ВИЧ из-за сокращения финансирования

Минздрав России опроверг слухи о возможной эпидемии ВИЧ в стране из-за сокращения международного финансирования. Об этом ТАСС заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус. По его словам, российские программы по борьбе с ВИЧ не зависят от международной поддержки, поэтому изменения в работе зарубежных организаций не повлияют на ситуацию в стране.

Минздрав России опроверг слухи о возможной эпидемии ВИЧ в стране из-за сокращения международного финансирования. Об этом ТАСС заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус.

По его словам, российские программы по борьбе с ВИЧ не зависят от международной поддержки, поэтому изменения в работе зарубежных организаций не повлияют на ситуацию в стране.

Мазус отметил, что за последние 10 лет благодаря реализации государственной стратегии заболеваемость ВИЧ в России снизилась до исторического минимума. Он также подчеркнул, что в стране обеспечены бесплатная терапия пациентов, раннее выявление инфекции и практически исключена передача ВИЧ от матери ребенку. В Минздраве считают, что эпидемиологическая ситуация остается под контролем.