Минпросвещения обновит программы пяти предметов в старших классах

Отмечается, что учащиеся 10-11 классов с 1 сентября 2027 года будут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам. Программы по физике, химии, биологии, математике и информатике актуализировали в соответствии с достижениями современной науки, указал Костенко.

Минпросвещения обновит программы пяти предметов в старших классах. Об этом РИА Новости 29 июля сообщил эксперт ведомства, руководитель ИСМО имени В. С. Леднева Максим Костенко.

Отмечается, что учащиеся 10-11 классов с 1 сентября 2027 года будут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам.

Программы по физике, химии, биологии, математике и информатике актуализировали в соответствии с достижениями современной науки, указал Костенко.