Минпросвещения обновит программы пяти предметов в старших классах
Отмечается, что учащиеся 10-11 классов с 1 сентября 2027 года будут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам. Программы по физике, химии, биологии, математике и информатике актуализировали в соответствии с достижениями современной науки, указал Костенко.
Минпросвещения обновит программы пяти предметов в старших классах. Об этом РИА Новости 29 июля
Отмечается, что учащиеся 10-11 классов с 1 сентября 2027 года будут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам.
Программы по физике, химии, биологии, математике и информатике актуализировали в соответствии с достижениями современной науки, указал Костенко.