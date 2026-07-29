Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО
Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Светлое в ДНР. Бойцы «Севера» установили контроль над селом Новая Сечь в Сумской области. Кроме того, российские войска за сутки поразили объекты используемой в интересах ВСУ транспортной инфраструктуры и склады боеприпасов. Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер Киева. Средства ПВО РФ сбили за сутки четыре ракеты большой дальности «Нептун» и 619 украинских беспилотников самолетного типа.
Армия России взяла под контроль два населенных пункта в зоне СВО. Об этом 29 июля сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Светлое в ДНР.
Бойцы «Севера» установили контроль над селом Новая Сечь в Сумской области.
Кроме того, российские войска за сутки поразили объекты используемой в интересах ВСУ транспортной инфраструктуры и склады боеприпасов. Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер Киева.
Средства ПВО РФ сбили за сутки четыре ракеты большой дальности «Нептун» и 619 украинских беспилотников самолетного типа.