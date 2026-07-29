Александр Быковский возглавил музей истории молодежного движения в Рязани

Отмечается, что Бычковский работает в сфере культуры более 10 лет. Профессиональную деятельность начал с Рязанского театра драмы в должности старшего, а затем главного администратора. Последние два года занимал пост замдиректора по маркетингу в театре кукол.