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65% рязанцев готовы пройти проверку на полиграфе при трудоустройстве
65% рязанцев готовы пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. Среди работодателей лишь 1% компаний проверяет на полиграфе всех кандидатов без исключения. Еще 5% проводят такие проверки выборочно. При этом 37% рекрутеров считают использование полиграфа оправданным, а 56% выступают против подобных проверок.

65% рязанцев готовы пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Среди работодателей лишь 1% компаний проверяет на полиграфе всех кандидатов без исключения. Еще 5% проводят такие проверки выборочно. При этом 37% рекрутеров считают использование полиграфа оправданным, а 56% выступают против подобных проверок.

Каждый пятый соискатель заявил, что категорически не согласен проходить тестирование на детекторе лжи.

Среди респондентов с зарплатой от 150 тысяч рублей пройти проверку готовы 71%, а среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, — 60%.

Также опрос показал, что мужчины чаще соглашаются на проверку, чем женщины, а респонденты до 35 лет относятся к ней немного лояльнее, чем люди старше 45 лет. Среди участников с профессиональным средним образованием готовых пройти полиграф оказалось больше, чем среди людей с высшим образованием.