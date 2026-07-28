Жителю Сараевского района грозит до 12 лет колонии после смертельного ДТП

Житель Сараевского района предстанет перед судом по обвинению в смертельном ДТП, повторном вождении в нетрезвом виде и принуждении свидетеля к даче ложных показаний. Прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины. Ему вменяют преступления по трем статьям УК РФ: п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и ч. 3 ст. 309 УК РФ. Уголовное дело направили в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение указанных преступлений мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.

Житель Сараевского района предстанет перед судом по обвинению в смертельном ДТП, повторном вождении в нетрезвом виде и принуждении свидетеля к даче ложных показаний. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины. Ему вменяют преступления по трем статьям УК РФ: п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и ч. 3 ст. 309 УК РФ.

По версии следствия, в мае 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля Lada Granta. Он ехал с двумя знакомыми из Москвы в сторону Челябинска. Во время движения водитель не выбрал безопасную скорость, потерял контроль над машиной, после чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии один из пассажиров погиб.

После ДТП обвиняемый, пытаясь избежать ответственности, несколько месяцев угрожал оставшемуся в живых пассажиру и применял к нему насилие. Он требовал, чтобы тот дал ложные показания и заявил, что виновником аварии был погибший.

Кроме того, в октябре 2025 года мужчина снова сел за руль после употребления алкоголя. Его задержали сотрудники полиции во время движения по улицам села Кривское Сараевского района.

Уголовное дело направили в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение указанных преступлений мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.