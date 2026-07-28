ВС РФ взяли под контроль Красный Кут в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр». Кроме того, средства ПВО РФ сбили 842 беспилотника ВСУ самолетного типа. Отмечается, что украинская сторона потеряла за сутки в зоне ответственности всех группировок войск ВС РФ порядка 1 410 военнослужащих.

ВС РФ взяли под контроль Красный Кут в ДНР. Об этом 28 июля сообщили в Минобороны.

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр».

Кроме того, по данным ТАСС, за сутки средства ПВО РФ сбили 842 беспилотника ВСУ самолетного типа.

Отмечается, что украинская сторона за сутки потеряла в зоне ответственности всех группировок войск ВС РФ порядка 1 410 военнослужащих.