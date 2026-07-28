В Соколовке благоустроят территорию возле храма Святой Матроны Московской

В микрорайоне Соколовка началось благоустройство территории возле храма Святой Матроны Московской. В рамках проекта проведут санитарную расчистку, обустроят дорожки и создадут площадку под ротонду. Работы ведёт подрядная организация под контролем инициативной группы и городских властей. Сейчас подрядчик приступил к первым задачам. Инициативная группа готовит заявку на отбор местных инициатив на 2027 год — проект реализуют в несколько этапов при поддержке правительства области.