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В Шиловском районе фирму оштрафовали на 50 тысяч рублей за коррупцию
В Шиловском районе организация получила штраф за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции. Проверка показала, что в коммерческую организацию, занимающуюся производством канцелярских принадлежностей, приняли на работу бывшего муниципального служащего администрации округа. По итогам рассмотрения дел должностному лицу назначили штраф 20 тыс. рублей, а организации — 50 тыс. рублей.

В Шиловском районе организация получила штраф за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Проверка показала, что в коммерческую организацию, занимающуюся производством канцелярских принадлежностей, приняли на работу бывшего муниципального служащего администрации округа.

При этом компания не направила в установленный срок уведомление о его трудоустройстве в адрес прежнего работодателя, что является нарушением требований закона «О противодействии коррупции».

Прокуратура возбудила административные дела в отношении организации и ответственного должностного лица по ст. 19.29 КоАП РФ — незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего.

По итогам рассмотрения дел должностному лицу назначили штраф 20 тыс. рублей, а организации — 50 тыс. рублей.