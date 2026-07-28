В Сапожке водитель взыскал ущерб после ДТП через мировое соглашение

Сапожковский районный суд рассмотрел гражданское дело о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП. С иском обратился владелец автомобиля, который пострадал в аварии, произошедшей в январе 2026 года. По оценке, стоимость ремонта машины составила 701,4 тыс. рублей, при этом страховая компания выплатила максимально возможное возмещение — 400 тыс. рублей. Во время судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение. Суд утвердил его и прекратил производство по делу.

Сапожковский районный суд рассмотрел гражданское дело о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С иском обратился владелец автомобиля, который пострадал в аварии, произошедшей в январе 2026 года. По оценке, стоимость ремонта машины составила 701,4 тыс. рублей, при этом страховая компания выплатила максимально возможное возмещение — 400 тыс. рублей.

Поскольку виновником ДТП был признан ответчик, истец потребовал взыскать с него оставшуюся сумму ущерба, а также расходы на оплату госпошлины и услуги представителя.

Во время судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение. Суд утвердил его и прекратил производство по делу.

Определение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рязанский областной суд в течение 15 дней.