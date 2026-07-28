В РЖД опровергли информацию о новых правилах перевозок багажа и проверок билетов

«Российские железные дороги» (РЖД) подтвердили, что не планируют изменений в правилах перевозок пассажиров с 1 августа 2026 года. Об этом пишет ТАСС. Ранее в ряде СМИ появились сведения о введении новых правил в части перевозок багажа и проверок билетов. «Информация, распространяемая в ряде СМИ, о якобы планируемых изменениях в правилах перевозок пассажиров с 1 августа 2026 г. не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

«Российские железные дороги» (РЖД) подтвердили, что не планируют изменений в правилах перевозок пассажиров с 1 августа 2026 года. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в ряде СМИ появились сведения о введении новых правил в части перевозок багажа и проверок билетов.

«Информация, распространяемая в ряде СМИ, о якобы планируемых изменениях в правилах перевозок пассажиров с 1 августа 2026 г. не соответствует действительности», — сказано в сообщении.