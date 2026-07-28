В Рязанскую область доставили почти 5 тысяч тонн кильки

Рязанская область стала основным направлением поставок мороженой кильки из Калининградской области. С начала 2026 года в регион отправили около 5 тысяч тонн рыбы. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Калининградской области. Всего с 1 января по 26 июля из Калининградской области в другие регионы России вывезли более 14,5 тыс. тонн мороженой кильки и салаки в 789 партиях.

Рязанская область стала основным направлением поставок мороженой кильки из Калининградской области. С начала 2026 года в регион отправили около 5 тысяч тонн рыбы. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.

Всего с 1 января по 26 июля из Калининградской области в другие регионы России вывезли более 14,5 тыс. тонн мороженой кильки и салаки в 789 партиях.

Помимо Рязанской области, кильку поставляли в Санкт-Петербург и Ленинградскую область — около 3,3 тыс. тонн, еще примерно 2,5 тыс. тонн направили в другие регионы.