В Рязанской области во время ДТП машина вылетела в кювет, идет поиск свидетелей

В Рязанской области начался поиск свидетелей ДТП, которое произошло 23 июля на Константиновской трассе в Рыбновском округе. Об этом сообщили в социальных сетях. Авария случилась перед поворотом на село Летово, где столкнулись автомобили Chevrolet Niva и Chevrolet. Судя по кадрам, одна из машин после столкновения оказалась в кювете, а второй автомобиль получил серьезные повреждения и остался на проезжей части. На месте работали несколько экипажей ГАИ. Свидетелей просят поделиться записями с видеорегистраторов.

В Рязанской области начался поиск свидетелей ДТП, которое произошло 23 июля на Константиновской трассе в Рыбновском округе. Об этом сообщили в социальных сетях.

Авария случилась перед поворотом на село Летово, где столкнулись автомобили Chevrolet Niva и Chevrolet.

Судя по кадрам, одна из машин после столкновения оказалась в кювете, а второй автомобиль получил серьезные повреждения и остался на проезжей части. На месте работали несколько экипажей ГАИ.

Свидетелей просят поделиться записями с видеорегистраторов.