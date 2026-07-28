В Рязанской области в серьезном ДТП пострадали четыре человека

ДТП произошло 27 июля, примерно в 11:00, на 63-м километре автодороги «Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш». По предварительной информации полицейских, 62-летний москвич, управляя автомобилем «Хендай», столкнулся с «Киа». За рулем последней иномарки был 40-летний житель Волгоградской области. Водитель «Хендай» и его 38-летняя пассажирка, а также водитель «Киа» и его 30-летний пассажир с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

В Спасском округе в ДТП с иномарками пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 27 июля, примерно в 11:00, на 63-м километре автодороги «Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш».

По предварительной информации полицейских, 62-летний москвич, управляя автомобилем «Хендай», столкнулся с «Киа». За рулем последней иномарки был 40-летний житель Волгоградской области.

Водитель «Хендай» и его 38-летняя пассажирка, а также водитель «Киа» и его 30-летний пассажир с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.