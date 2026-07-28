В Рязанской области в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист

Известно, что 26 июля около дома № 32 в микрорайоне «Северный» неизвестный водитель электросамоката столкнулся с ребенком и скрылся с места аварии. Сотрудники ГАИ призывали всех свидетелей происшествия или тех, кто располагает информацией, сообщить о случившемся в отделение ОГИБДД МОМВД России «Сасовский», расположенное по адресу: г. Сасово, ул. Ленина, д. 75.

В Сасове в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист. Об этом пишет ИД «Пресса».

Известно, что 26 июля около дома № 32 в микрорайоне «Северный» неизвестный водитель электросамоката столкнулся с ребенком и скрылся с места аварии.

Сотрудники ГАИ призывали всех свидетелей происшествия или тех, кто располагает информацией, сообщить о случившемся в отделение ОГИБДД МОМВД России «Сасовский», расположенное по адресу: г. Сасово, ул. Ленина, д. 75.