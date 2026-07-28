В Рязанской области в августе ожидается повышенная пожарная опасность

Западная и центральная части Рязанской области вошли в прогноз Федеральной Авиалесоохраны по повышенному риску природных пожаров на август 2026 года. По данным ведомства, из-за жаркой, теплой и сухой погоды в этих районах возможно превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности. Речь идет о Михайловском, Скопинском, Милославском, Рязанском, Рыбновском, Захаровском, Старожиловском, Кораблинском и Пронском районах.

Западная и центральная части Рязанской области вошли в прогноз Федеральной Авиалесоохраны по повышенному риску природных пожаров на август 2026 года.

По данным ведомства, из-за жаркой, теплой и сухой погоды в этих районах возможно превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности. Речь идет о Михайловском, Скопинском, Милославском, Рязанском, Рыбновском, Захаровском, Старожиловском, Кораблинском и Пронском районах.

Всего, по прогнозу Авиалесоохраны, в августе повышенный риск возникновения природных пожаров ожидается в 44 регионах России.

В ведомстве подчеркнули, что прогноз не означает неизбежного роста числа или площади пожаров. На обстановку также влияют соблюдение жителями правил пожарной безопасности, своевременное обнаружение возгораний и оперативность их тушения.