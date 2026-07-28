В Рязанской области стартовал рейд по соблюдению правил перевозки детей

Рейд проводят во вторник, 28 июля. Он направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. В ГАИ напомнили, что за несоблюдение правил предусмотрен штраф 5 тысяч рублей.

В Рязанской области стартовал рейд по соблюдению правил перевозки детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

Рейд проводят во вторник, 28 июля. Он направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств.

В ГАИ напомнили, что за несоблюдение правил предусмотрен штраф 5 тысяч рублей.