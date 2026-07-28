В Рязанской области сгорел двухэтажный дом
Пожар в селе Старое Зимино Захаровского округа произошел 27 июля. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 04:15. Жилой двухэтажный дом тушили четыре человека, две спецмашины. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Дом уничтожен огнем. Пострадавших нет.
В Рязанской области сгорел двухэтажный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар в селе Старое Зимино Захаровского округа произошел 27 июля. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 04:15.
Жилой двухэтажный дом тушили четыре человека, две спецмашины.
Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Дом уничтожен огнем.
Пострадавших нет.