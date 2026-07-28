В Рязанской области поймали 18 нарушителей среди мотоциклистов

В Рязанской области прошел рейд «Мотоцикл», проведенный сотрудниками ГАИ. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Мероприятия направлены на выявление и пресечение нарушений ПДД со стороны водителей мототранспортных средств. В ходе проверки зафиксировано 18 правонарушений. В ГАИ напомнили о важности соблюдения правил безопасности, включая использование защитной амуниции, соблюдение скоростных ограничений и обязательное включение ближнего света фар при движении.