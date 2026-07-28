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В Рязанской области обновили почти 600 км региональных дорог за три года
В Рязанской области продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». За последние три года в регионе привели в порядок почти 600 км региональных дорог. В 2026 году планируется отремонтировать еще около 110 км. Сейчас работы идут на участках, которые входят в маршруты к школам, социальным объектам и местным территориям. Несколько объектов уже завершили. В Кораблинском округе обновили почти 12 км дороги между селами Яблонево и Чижово. Работы закончили на несколько недель раньше установленного срока.

В Рязанской области продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

За последние три года в регионе привели в порядок почти 600 км региональных дорог. В 2026 году планируется отремонтировать еще около 110 км. Сейчас работы идут на участках, которые входят в маршруты к школам, социальным объектам и местным территориям.

Несколько объектов уже завершили. В Кораблинском округе обновили почти 12 км дороги между селами Яблонево и Чижово. Работы закончили на несколько недель раньше установленного срока.

Также досрочно завершили ремонт участка дороги от трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород к селу Погореловка в Ухоловском округе.

Фото: соцсети Павла Малкова.