В Рязанской области мужчина взломал забор чужого дома и украл велосипед

Инцидент произошел в селе Дмитриево Касимовского района. 35-летний местный житель заметил пропажу своего велосипеда утром. Выяснилось, что в заборе его домовладения сделали лаз. Велосипед украли. Полицейские узнали, что к краже причастен 60-летний житель соседнего населенного пункта. Накануне мужчина выпивал в компании по соседству, а когда возвращался домой, решил украсть велосипед. Похищенное транспортное средства мужчина планировал оставить себе, для этого он спрятал его в сарае и думал воспользоваться им только в конце лета, когда шумиха с кражей уляжется. Возбуждено уголовное дело.