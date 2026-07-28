В Рязанской области горели хозпостройки и жилой дом

Два пожара случились 26 июля. Ночью в Ряжске горела хозпостройка. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Огнем повреждена крыша. В эту же ночь вспыхнул жилой двухэтажный дом в селе Вышгород Рязанского округа. Площадь пожара — 10 квадратных метров. Повреждена кухня и крыша. Кроме того, утром 27 июля загорелось нежилое сооружение в поселке Октябрьский Михайловского округа на площади 106 квадратных метров.

В Рязанской области горели хозпостройки и жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Два пожара случились 26 июля. Ночью в Ряжске горела хозпостройка. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Огнем повреждена крыша.

В эту же ночь вспыхнул жилой двухэтажный дом в селе Вышгород Рязанского округа. Площадь пожара — 10 квадратных метров. Повреждена кухня и крыша.

Кроме того, утром 27 июля загорелось нежилое сооружение в поселке Октябрьский Михайловского округа на площади 106 квадратных метров.

В этот день также тушили пожар в хозпостройке в селе Ореховое Спасского округа. Площадь возгорания — 18 квадратных метров.

Пострадавших нет.