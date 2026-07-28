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В Рязанской области 18 человек погибли на пожарах, вызванных курением
Всего в регионе зарегистрировано 92 пожара, вызванных курением. На них погибло 18 человек. Отмечается, что это почти половина от всех жертв по региону — 47%. Ещё 5 получили тяжёлые травмы — это 19% от всех пострадавших. Материальный ущерб превысил 24 млн рублей; огонь уничтожил 9 строений, повредил — 27.

В Рязанской области 18 человек погибли на пожарах, вызванных курением. Об этом сообщает региональное МЧС.

Всего в регионе зарегистрировано 92 пожара, вызванных курением. На них погибло 18 человек. Отмечается, что это почти половина от всех жертв по региону — 47%. Ещё 5 получили тяжёлые травмы — это 19% от всех пострадавших.

Материальный ущерб превысил 24 млн рублей; огонь уничтожил 9 строений, повредил — 27.