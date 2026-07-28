В рязанской больнице пациент обокрал соседа по палате

72-летний житель сасовского села Усады рассказал полицейским, что в больнице пропала его банковская карта, которая хранилась в тумбочке у кровати. Оперативники уголовного розыска установили адреса магазинов, где совершали покупки. Выяснилось, что к краже причастен 43-летний мужчина. Ранее его судили за кражи. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. По предварительной информации УМВД, ранее пьяный мужчина упал и получил телесные повреждения. В больнице пострадавшему оказали помощь. Отмечается, что в палате рецидивист заметил, что один из соседей хранит банковскую карту в тумбочке. Позже забрал ее и скрылся.

В больнице в Сасове пациент обокрал соседа по палате. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе УМВД по региону.

72-летний житель сасовского села Усады рассказал полицейским, что в больнице пропала его банковская карта, которая хранилась в тумбочке у кровати. Оперативники уголовного розыска установили адреса магазинов, где совершали покупки. Выяснилось, что к краже причастен 43-летний мужчина. Ранее его судили за кражи.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. По предварительной информации УМВД, ранее пьяный мужчина упал и получил телесные повреждения. В больнице пострадавшему оказали помощь.

Отмечается, что в палате рецидивист заметил, что один из соседей хранит банковскую карту в тумбочке. Позже забрал ее и скрылся. В Сасове злоумышленник потратил сбережения пенсионера на покупку спиртного и продуктов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до шести лет тюрьмы.