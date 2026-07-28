В Рязани разыскивают мужчину, укравшего велосипед из подъезда

В Рязани из подъезда дома на Троллейбусном переулке украли велосипед. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. По словам очевидцев, неизвестный молодой человек проник в подъезд дома № 6 через окно первог этажа и вывел велосипед, который находился внутри здания. Несмотря на установленное противоугонное устройство, транспорт похитили.

В Рязани из подъезда дома на Троллейбусном переулке украли велосипед. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, неизвестный молодой человек проник в подъезд дома № 6 через окно первог этажа и вывел велосипед, который находился внутри здания. Несмотря на установленное противоугонное устройство, транспорт похитили.

Владелец велосипеда написал заявление в полицию. Жители попросили всех, кто узнал мужчину на записи или располагает какой-либо информацией о случившемся, сообщить об этом.