В Рязани пропал 60-летний Михаил Осипов

Мужчина пропал 22 июля. Его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза серо‑зелёные. В день пропажи был одет в синюю майку с изображением парашюта на спине, штаны цвета хаки, чёрные туфли, кепку цвета хаки. Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи. Любую информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700‑54‑52 или 112.

В Рязани пропал 60-летний Михаил Осипов. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал 22 июля. Его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза серо‑зелёные.

В день пропажи был одет в синюю майку с изображением парашюта на спине, штаны цвета хаки, чёрные туфли, кепку цвета хаки.

Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700‑54‑52 или 112.