В Рязани пропал 60-летний Михаил Осипов
Мужчина пропал 22 июля. Его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза серо‑зелёные. В день пропажи был одет в синюю майку с изображением парашюта на спине, штаны цвета хаки, чёрные туфли, кепку цвета хаки. Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи. Любую информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700‑54‑52 или 112.
В Рязани пропал 60-летний Михаил Осипов. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».
Мужчина пропал 22 июля. Его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза серо‑зелёные.
В день пропажи был одет в синюю майку с изображением парашюта на спине, штаны цвета хаки, чёрные туфли, кепку цвета хаки.
Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700‑54‑52 или 112.