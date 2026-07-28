В Рязани продолжили рассмотрение дела о смерти медсестры под глыбой льда

В Рязани продолжается рассмотрение дела о смерти 27-летней медсестры, погибшей под глыбой льда. Подсудимым является Артем Солодов, директор УК «Олимп-сервис», ответственной за уборку наледи с крыши дома на Первомайском проспекте. На заседании были перечислены травмы погибшей и озвучен протокол осмотра места происшествия. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что сигнальная лента не ограждала опасный проход, куда могла упасть льдина. Также зафиксирован момент падения глыбы на медсестру. В телефоне подсудимого нашли фотографии здания, включая злополучную льдину. Суд установил порядок исследования доказательств от защиты Солодова и перенес заседание, на котором его допросят.

В Рязани продолжили рассмотрение дела о смерти 27-летней медсестры под глыбой льда, передала корреспондент из зала Советского суда. Подсудимым по уголовному делу проходит Артем Солодов — директор УК «Олимп-сервис», которая была ответственна за уборку от наледи с крыши дома на Первомайском проспекте.

На заседании перечислили травмы погибшей рязанки, озвучили протокол осмотра места происшествия.

Оперативникам удалось посмотреть запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, что треноги с сигнальный лентой не перегораживали опасный проход, куда могла упасть льдина на прохожего. Также камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения глыбы на погибшую.

В изъятом у подсудимого телефоне обнаружили фотографии дома, на которых было видно злополучную льдину и другие изображения здания.

Помимо этого, на заседании установили порядок исследования доказательств от защиты Артема Солодова. Суд перенесли. На следующем заседании Солодова допросят.

Напомним, в начале весны 2026 года глыба льда с дома на Первомайском проспекте упала на 27-летнюю рязанку. Девушка работала хирургической медсестрой и недавно отпраздновала день рождения. Она скончалась в больнице от полученных травм.

Органы возбудили дело по статье о «Выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подсудимым по делу проходит директор управляющей компании, которая должна была убрать наледь с крыши, Артем Солодов.

Солодов уже частично возместил моральный вред вдовцу погибшей. Тот заявил, что директор не заслуживает тюрьмы.

Подробнее о трагедии можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.