В Рязани продолжили рассмотрение дела о смерти медсестры под глыбой льда

В Рязани продолжили рассмотрение дела о смерти 27-летней медсестры под глыбой льда, передала корреспондент из зала Советского суда. Подсудимым по уголовному делу проходит Артем Солодов — директор УК «Олимп-сервис», которая была ответственна за уборку от наледи с крыши дома на Первомайском проспекте.
На заседании перечислили травмы погибшей рязанки, озвучили протокол осмотра места происшествия.
Оперативникам удалось посмотреть запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, что треноги с сигнальный лентой не перегораживали опасный проход, куда могла упасть льдина на прохожего. Также камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения глыбы на погибшую.
В изъятом у подсудимого телефоне обнаружили фотографии дома, на которых было видно злополучную льдину и другие изображения здания.
Помимо этого, на заседании установили порядок исследования доказательств от защиты Артема Солодова. Суд перенесли. На следующем заседании Солодова допросят.
Напомним, в начале весны 2026 года глыба льда с дома на Первомайском проспекте упала на 27-летнюю рязанку. Девушка работала хирургической медсестрой и недавно отпраздновала день рождения. Она скончалась в больнице от полученных травм.
Органы возбудили дело по статье о «Выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подсудимым по делу проходит директор управляющей компании, которая должна была убрать наледь с крыши, Артем Солодов.
Солодов уже частично возместил моральный вред вдовцу погибшей. Тот заявил, что директор не заслуживает тюрьмы.
Подробнее о трагедии можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.