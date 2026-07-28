В Рязани массово отключили свет
Вечером 28 июля произошло отключение электроэнергии по следующим улицам: Островского, Черновицкая, Гагарина, Стройкова, Ленинского Комсомола, Кутузова, 10 Линия, 11 Линия, 12 Линия, 9 Линия, 9 Линия переулок, Дорожный переулок, Новопавловская, Осипенко, Осипенко переулок, Прудный переулок, Прудный проезд (Соколовка), Школьный 1-й проезд. Специалисты приступили к восстановлению. Подачу света обещают восстановить в течение 2-х часов.
В Рязани массово отключили свет. Об этом сообщает пресс-служба городских электросетей.
Вечером 28 июля произошло отключение электроэнергии по следующим улицам:
- Островского,
- Черновицкая,
- Гагарина,
- Стройкова,
- Ленинского Комсомола,
- Кутузова,
- 10 Линия,
- 11 Линия,
- 12 Линия,
- 9 Линия,
- 9 Линия переулок,
- Дорожный переулок,
- Новопавловская,
- Осипенко,
- Осипенко переулок,
- Прудный переулок,
- Прудный проезд (Соколовка),
- Школьный 1-й проезд.
Специалисты приступили к восстановлению. Подачу света обещают восстановить в течение 2-х часов.