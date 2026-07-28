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В Рязани массово отключили свет
Вечером 28 июля произошло отключение электроэнергии по следующим улицам: Островского, Черновицкая, Гагарина, Стройкова, Ленинского Комсомола, Кутузова, 10 Линия, 11 Линия, 12 Линия, 9 Линия, 9 Линия переулок, Дорожный переулок, Новопавловская, Осипенко, Осипенко переулок, Прудный переулок, Прудный проезд (Соколовка), Школьный 1-й проезд. Специалисты приступили к восстановлению. Подачу света обещают восстановить в течение 2-х часов.

В Рязани массово отключили свет. Об этом сообщает пресс-служба городских электросетей.

Вечером 28 июля произошло отключение электроэнергии по следующим улицам:

  • Островского,
  • Черновицкая,
  • Гагарина,
  • Стройкова,
  • Ленинского Комсомола,
  • Кутузова,
  • 10 Линия,
  • 11 Линия,
  • 12 Линия,
  • 9 Линия,
  • 9 Линия переулок,
  • Дорожный переулок,
  • Новопавловская,
  • Осипенко,
  • Осипенко переулок,
  • Прудный переулок,
  • Прудный проезд (Соколовка),
  • Школьный 1-й проезд.

Специалисты приступили к восстановлению. Подачу света обещают восстановить в течение 2-х часов.