В Рязани массово отключили свет

Вечером 28 июля произошло отключение электроэнергии по следующим улицам: Островского, Черновицкая, Гагарина, Стройкова, Ленинского Комсомола, Кутузова, 10 Линия, 11 Линия, 12 Линия, 9 Линия, 9 Линия переулок, Дорожный переулок, Новопавловская, Осипенко, Осипенко переулок, Прудный переулок, Прудный проезд (Соколовка), Школьный 1-й проезд. Специалисты приступили к восстановлению. Подачу света обещают восстановить в течение 2-х часов.