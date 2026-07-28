В Рязани без горячей воды остались несколько домов, школы и детсады

В Рязани временно отключили горячее водоснабжение на нескольких объектах из-за подготовки к капитальному ремонту магистрального трубопровода. Речь идет об участке теплосети в районе дома № 54 В по улице Электрозаводской. На время работ горячая вода отключена по адресам: улица Электрозаводская, дома № 54 В, 79 и 81, улица Новая, дом № 102. Также без горячего водоснабжения остались школы № 14 и № 15, детские сады № 60 и № 96, а также спортивный комплекс на улице Фирсова, 10а.

В Рязани временно отключили горячее водоснабжение на нескольких объектах из-за подготовки к капитальному ремонту магистрального трубопровода. Об этом сообщили в МУП «РМПТС».

Речь идет об участке теплосети в районе дома № 54 В по улице Электрозаводской.

По данным предприятия, трубопровод был введен в эксплуатацию в 1995 году, а за последние десять лет на нем произошло 41 повреждение. В РМПТС отметили, что текущий ремонт уже не способен обеспечить надежную работу сети, поэтому принято решение о капитальном ремонте.

На время работ горячая вода отключена по адресам: улица Электрозаводская, дома № 54 В, 79 и 81, улица Новая, дом № 102.

Также без горячего водоснабжения остались школы № 14 и № 15, детские сады № 60 и № 96, а также спортивный комплекс на улице Фирсова, 10а.

В настоящее время аварийный участок отключен, проводится процедура выбора подрядной организации. О сроках начала ремонта и возобновления подачи горячей воды в РМПТС пообещали сообщить дополнительно.