В России введут бесплатные путевки в санатории для пенсионеров

В России планируется поэтапное введение бесплатного санаторно-курортного отдыха для неработающих пенсионеров, продолжительность которого составит от 10 до 21 дня. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он отметил, что многие санатории в межсезонье остаются незагруженными, и существует возможность использовать свободные места для организации отдыха пенсионеров. Гриб подчеркнул, что данная мера не только окажет финансовую поддержку пожилым людям, но и положительно скажется на их здоровье. Замсекретарь добавил, что необходимо задействовать федеральные и региональные субсидии для успешного внедрения этой инициативы.

В России планируется поэтапное введение бесплатного санаторно-курортного отдыха для неработающих пенсионеров, продолжительность которого составит от 10 до 21 дня. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, передает РИА Новости.

Он отметил, что многие санатории в межсезонье остаются незагруженными, и существует возможность использовать свободные места для организации отдыха пенсионеров.

Гриб подчеркнул, что данная мера не только окажет финансовую поддержку пожилым людям, но и положительно скажется на их здоровье.

Отмечается, что важным аспектом реализации программы станет учет региональных особенностей, с приоритетом для пенсионеров из северных территорий, Сибири и Дальнего Востока. Замсекретарь добавил, что необходимо задействовать федеральные и региональные субсидии для успешного внедрения этой инициативы.