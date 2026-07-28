В России рекомендовали вакцинировать от гриппа до 60% жителей

Роспотребнадзор рекомендовал регионам обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% населения. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, регионам также рекомендовано обеспечить вакцинацией не менее 75% людей из групп риска, определенных национальным календарем профилактических прививок.