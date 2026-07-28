В Подмосковье силы ПВО уничтожили несколько десятков БПЛА

Силы ПВО ночью и утром отразили атаку беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своих соцсетях. Один из беспилотников попал в многоквартирный дом на улице Земской в Чехове. На месте работают экстренные и оперативные службы, информация о возможных пострадавших уточняется. По словам губернатора, несколько десятков беспилотников были уничтожены над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны. Все оперативные службы работают в усиленном режиме.

Силы ПВО ночью и утром отразили атаку беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своих соцсетях.

Один из беспилотников попал в многоквартирный дом на улице Земской в Чехове. На месте работают экстренные и оперативные службы, информация о возможных пострадавших уточняется.

Еще один БПЛА упал на открытую площадку, после чего загорелись шины. Возгорание оперативно ликвидируют пожарные расчеты.

В деревне Ваулово в СНТ «Дубрава» загорелся частный дом. Пожар удалось локализовать, людей в момент происшествия внутри не было.

Также фрагменты беспилотника повредили дачный дом в СНТ «Ромашкино» в селе Дубна. Пострадавших нет.

По словам губернатора, несколько десятков беспилотников были уничтожены над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны. Все оперативные службы работают в усиленном режиме.

Фото: соцсети Андрея Воробьева.