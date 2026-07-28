В Москве после ДТП загорелся автомобиль

В Москве в селе Вороново произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях. Известно, что столкнулись автомобиль БМВ с грузовиком. В результате аварии загорелась машина. По предварительным данным, один человек погиб. Очевидцы сообщают, что во время возгорания были слышны взрывы. На месте происшествия работают экстренные службы.